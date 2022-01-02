شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غلق طريقى الإسكندرية والصحراوى الشرقى والغربى.. تحذيرات مرورية منعا لوقوع الحوادث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن مجموعة من الإرشادات العامة، أثناء قيادة السيارات خلال فترة الشبورة، فى ضوء حرص الإدارة على سلامة وأمن المواطنين، وذلك بعد غلق طريقى الإسكندربة الصحراوى والطريق الصحراوي الشرقي والغربي ومن تلك النصائح :

-أفضل نصيحة للوقاية من أخطار الشبورة هي تأجيل رحلتك لحين الانتهاء منها ووضوح الرؤية

- أضئ جميع أنوار سيارتك بحيث يكون النور الأمامي في الوضع المنخفض واستخدام أنوار الشبورة إن وجدت

-استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة حتي تكون مرئيا بالنسبة للغير

-افتح زجاج سيارتك بدرجة لمنع تكثف الماء بداخلها

-يجب أن تكون سرعتك في حدود ما تسمح به الرؤية، وليس في حدود السرعة القانونية بحيث نتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام به

- استعمل مساحات المطر

-استخدم آلة التنبية على فترات متقطعة حتى تشعر الغير بوجودك

-عدم التوقف في منطقة الشبورة

-في حالة عطل سيارتك بمنطقة تواجد الشبورة أسرع بتجنبيها أقصى الجانب الأيمن وبعيدًا تمامًا عن نهر الطريق، مع تشغيل كافة الأنوار وتثبيت المثلث التحذيرى خلف السيارة، وعدم النزول من السيارة أو مرافقيك لعدم التعرض للخطر.

-الشبورة غالبًا ما تكون متقطعة ومتحركة فلا ينبغي تغيير السرعة في حالة وجود الشبورة

-ضاعف مسافة الأمان بينك وبين السيارة التي أمامك

-يجب السير في منتصف نهر الطريق مسترشدًا بالخطوط البيضاء

-عدم التخطى بسيارتك لسيارة أخرى

_رجل المرور يؤدى عملة ليحقق الأمن والسلامة لك فاتبع نصائحة حتى تصل إلى أسرتك سالمًا

-عند وجود أعطال أو حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية 0122111000