شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مصادر الإشعاع الطبيعى حولك.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد رضا عز الدين بمركز بحوث الأمان النووى، أن مصادر الإشعاع Sources of radiatio يعتبر من النشاط الإشعاعى الذى يعد جزءا من الأرض، حيث إنه موجود منذ بداية الخليقة.

وأوضح عز الدين فى تصريحات صحفية له، أن المواد المشعة الطبيعية توجد فى قشرة الأرض وحوائط المنازل والمكاتب، كما توجد فى أجسادنا بعض العناصر المشعة الطبيعية ويسمى الإشعاع القادم إلينا من الفضاء الخارجى بالأشعة الكونية .

وأشار عز الدين، إلى أن الإنسان يتعرض للإشعاع الاصطناعى ( الذى صنعه بنفسه ) مثل أشعة اكس ، والإشعاع المستخدم فى الطب كالتشخيص والعلاج، مشيرا إلى أن هذا النوع من الإشعاع تكون فوائده أكثر من أضراره بالنسبة للمريض وفقا لما يحدده الطبيب.

وقال عز الدين ، إن المادة المشعة تدخل لجسم الانسان من خلال 4 مداخل وهى "الاكل و الشراب و الاستنشاق و مسام الجلد من خلال الجروح أو الحقن" ، لافتا إلى أن جميع المأكولات ومياه الشرب فى مصر خالية من أي مواد مشعة، خاصة وأن هناك هيئات مخصصة لفحص جميع المنتجات القادمة من الخارج والتأكد من عدم وجود أي مواد مشعة بها.