شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تحويل محاضر جلسات تجديد الحبس عن بعد من صوت إلى "نص مكتوب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ القضاة الذين يتولون عقد جلسات نظر تجديد الحبس الاحتياطي، واستئنافه عن بعد باستخدام "الفيديوكونفرانس"، فى تطبيق قرار المستشار عمر مروان وزير العدل، بشأن تطبيق ميكنة محاضر الجلسات، وتحويل الصوت إلى نص مكتوب.

وتضمن قرار وزير العدل الذى حمل رقم 8901 لسنة 2021، أنه بعد الاطلاع على قانون العقوبات، وعلى قانون الإجراءات الجنائية وعلى قانون السلطة القضائية، ومع مراعاة كافة الضمانات القانونية، يجوز للقضاة عقد جلسات نظر تجديد الحبس الاحتياطي واستئنافه عن بعد باستخدام التقنيات الحديثة، ويجوز تسجيل محاضر الجلسات، عن طريق تقنية تحويل الكلام الشفوي إلى محضر مكتوب، يوقع عليه كل من رئيس المحكمة وسكرتير الجلسة.

الجدير بالذكر أن المستشار عمر مروان وزير العدل قد أعلن في إبريل الماضي خلال مراسم افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، عن دراسة مشروع لميكنة محاضر الجلسات، وهو المشروع الذي يحقق الريادة لجمهورية مصر العربية في مجال إستخدام الذكاء الاصطناعي في منظومة العدالة.

وفى شهر سبتمبر الماضى، بدأت وزارة العدل المرحلة التجريبية من مشروع ميكنة محاضر الجلسات، وتحويل الصوت إلى نص مكتوب، وذلك خلال جلسات نظر تجديد الحبس عن بعد بمحكمة القاهرة الجديدة، تمهيداً لتعميمه على كافة المحاكم. يأتي ذلك في إطار سعي وزارة العدل لتطوير آليات العمل في المحاكم من خلال الأخذ بالوسائل التقنية الحديثة القائمة على الذكاء الاصطناعي، والتي تؤسس لتكامل إلكتروني بين كافة إجراءات الدعوي، وصولاً لرقمنة كافة إجراءاتها منذ إقامتها حتى الحكم فيها.