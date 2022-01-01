"ليلة أنس" انتهت بجثة.. "حسين" قتل شقيقه في "قاعدة الكيف" بالمقطم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

في ليلة كغيرها من ليالي "الأنس" المُعتادة تناول شقيقان المخدرات وتذكر أحدهما مديونية على الآخر

كانت عليه لم يسددها، تبادلا حديثًا عنيفًا تطور لمشاجرة انتهت بمقتل "حسين" في شقتهما بالمقطم.

شقيق المجني عليه نفذ جريمته وافتعل واقعة سرقة متعلقات أخيه في بلاغ مُقدم لقسم الشرطة، لكن التحريات أثبتت أنه من قتل أخيه إثر خلاف دارت بينهما.

القاتل بعدما انتهى من قتل أخيه سرق متعلقاته؛ لاب توب، ومبلغ مالي وترك باب المنزل مفتوحًا ليقنع الشرطة بواقعة السرقة لكن أمره تكشف بتضييق الخناق عليه.

وثبتت التحريات أن شقيق المجني عليه كان مداوم على زيارة أخيه لتعاطي المخدرات معه يوميًا.

بعد اعتراف المتهم بالقتل تم ضبط جهاز الكمبيوتر "لاب توب" بمكان إخفائه بالشقة محل الواقعة، وصدر قرار بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.