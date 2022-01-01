شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر يقرر تعطيل الدراسة غدًا بسبب الطقس السيئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، تعطيل الدراسة غدا الأحد، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بمدينتى الغردقة وسفاجا، وذلك نظراً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتى تشير إلى تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار النسبى فى الأحوال الجوية.

كان بث الخليج 365 لايف من سقوط الأمطار الغزيرة التى شهدتها مدينة الغردقة بكثافة عالية والتى استمرت لفترة أكثر من 20 دقيقة تسببت فيها فى إغراق الشوارع المختلفة.

وتبين من البث سقوط كميات كبيرة من الثلج مع انخفاض ملحوظ فى درجة الحرارة وكذلك صوت الرعد المتكرر بسماء الغردقة، حيث تسببت المياه فى إغراق أغلب شوارع المدينة. كانت شهدت مدينة سفاجا، بمحافظة البحر الأحمر، هطول أمطار، ظهر اليوم، على أغلب المناطق بالمدينة بينما شهدت مدينة الغردقة بالبحر الأحمر سماء ملبدة بالغيوم مع ظهور متقطع للشمس.

من جانبها، رفع مجلس مدينة سفاجا حالة الاستعداد تحسبا لزيادة شدة الأمطار وتصاعدها لحد السيول، حيث أكد اللواء ياسر شعبان رئيس مدينة سفاجا برفع حالة الاستعداد تحسبا لزيادة شدة الأمطار.