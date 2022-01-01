شكرا لقرائتكم خبر عن تعطيل الدراسة غدًا فى مدينة شرم الشيخ لسوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء نظرا لسوء الأحوال الجوية وتساقط الثلوج بمدينة شرم الشيخ تعطيل الدراسة غدا الأحد بإدارة شرم الشيخ التعليمية فقط على أن تستمر الدراسة بشكل طبيعي بباقي مدن المحافظة.

وكان قد قالت إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة عدم الاستقرار التي تعرضت لها البلاد كانت ذروتها أمس الجمعة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن شمال الصعيد وقنا وأسيوط يشهدون أمطارا ما بين متوسطة وغزيرة ورعدية.

وتابعت إيمان شاكر أن شوارع الغردقة وشرم الشيخ شهدت تساقط حبات الثلج، كما شهدت بعض المناطق في سيناء سقوط سيول.

وذكرت إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأمطار قد تؤدي إلى تكون سيول على المناطق الجبلية، موضحة أن محافظات شمال الصعيد وسيناء كانت الأشد أمطارا خلال اليوم السبت.