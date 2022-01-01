شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى وزيري: إنهاء الأعمال الإنشائية بالمتحف المصري الكبير استعدادا للافتتاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن هناك العديد من الافتتاحات التى ستتم فى عام 2022، أبرزهم افتتاح قريب لمتحف عواصم مصر، فى العاصمة الإدارية الجديدة، ويضم حضارات مختلفة وأشهر الأسر المصرية، وأهم عواصم مصر بداية من الفراعنة وحتى الآن، بالإضافة لافتتاح قصر محمد على فى المنيل، فضلا عن المتحف الرومانى فى الإسكندرية، وتم وضع القطه الأثرية وخلال بضع أشهر سيتم الانتهاء منه تماما.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يذاع على قناة "الحياة": "بالنسبة للمتحف المصرى الكبير، تم الانتهاء من الأمور الإنشائية، وتم الانتهاء من وضع بعض قطع آثار الملك توت عنخ آمون بنسبة 80% وتم وضع 55 ألف قطعة أثرية وترميمها بالكامل، وحاليا يتم وضع التماثيل فى أماكنها بالمتحف".

وقال: "نعمل الآن على مئوية اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، بالإضافة لمرور 200 عام على فك رموز حجر رشيد، وأهم هدية سنقدمها للعالم هى المتحف المصرى الكبير".