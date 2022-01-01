شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس لشئون الصحة: العالم يسجل مليون حالة إصابة بكورونا يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة الوقائية، إن كورونا قبل المتحور الأخير "أوميكرون"، كان العالم يسجل مليون حالة إصابة كل يومين، بينما الآن يسجل مليون حالة يومياً، لافتاً إلى أن ذلك يبرز مدى سرعة فيروس المتحور الجديد، وتابع: "بلاش ننفتح زيادة عن اللزوم .. المصاب الواحد من أوميكرون بيعدى من 10 إلى 14 شخصا.. مصر في حدود الموجة الرابعة".

وأضاف "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "حضرة المواطن"، الذى يقدمه الإعلامى سيد على عبر قناة "الحدث اليوم"، أنه مع صيف عام 2022، سيكون فيروس كورونا فيروساً عادياً وليس وباء، وتابع: "لن يختفى تماماً ولكن سيكون الفيروس تحت السيطرة".

وأكد "تاج الدين"، أن الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الدولة المصرية، إلى جانب الدعم السياسى اللا محدود لمواجهة الجائحة جعلت الأمور تحت السيطرة في البلاد.

وفى سياق آخر قال "عوض تاج الدين"، أن بعض الدول اكتشفت فيروس "خليط بين بين كورونا والإيدز"، بالإضافة إلى "كورونا والإنفلونزا"، موضحاً أن الفيروسات متشابه في التركيبة الخاصة بها.