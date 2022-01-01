شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط يقرر تعطيل الدراسة غدًا بسبب موجة الطقس السيئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تعطيل الدراسة غداً الأحد الموافق 2 يناير بجميع مدارس التربية والتعليم "طلاب ومعلمين" بسبب موجة الطقس السيئ التى تعرضت لها المحافظة ومختلف محافظات الجمهورية، والتى حذرت منها الهيئة العامة للأرصاد الجوية اعتبارًا من الأربعاء 29 ديسمبر وتستمر حتى الاثنين 3 يناير 2022 وسقوط أمطار على بعض المناطق، حرصاً على سلامة وصحة أبنائنا الطلاب مع اتخاذ كافة التدابير بجميع مرافق الخدمات بالمحافظة ومراجعة جميع المنشآت التعليمية والمرافق لاستقبال الطلاب يوم الاثنين.

وأشار المحافظ إلى أنه تم التنسيق مع محمد إبراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة لتعطيل الدراسة بجميع المدارس على مستوى المحافظة ومنح إجازة للطلاب والمعلمين حرصاً على صحة ابنائنا الطلاب، على أن يتم انتظام الدراسة يوم الاثنين الموافق 3 يناير بجميع المدارس، فضلا عن التنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية لمراجعة كافة المنشآت التعليمية والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الطلاب والمعلمين.

كما طالب محافظ أسيوط المواطنين بالتواصل السريع مع الجهات المختصة فى حالات الطوارئ والاتصال على الرقم الأرضى لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم غرفة إدارة الكوارث والازمات بالمحافظة (2135603 / 088) على مدار 24 ساعة، إلى جانب التنسيق والمتابعة الدورية مع كافة الأجهزة المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية المواطنين ومواجهة مخاطر الطقس السيء وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها مع نشر كافة البيانات والنشرات الإعلامية بصفة مستمرة على الصفحة الرسمية للمحافظة، والتواصل مع كافة وسائل الاعلام الرسمية لإطلاعهم على آخر المستجدات.