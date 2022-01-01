شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: ارتفاع أسعار بعض الخضروات نتيجة تأثرها بحالة الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، إن مصر تتعرض حاليا لموجة من تغير الطقس شهدت خلالها سقوط الأمطار بكميات كبيرة، ومن المتوقع أن تنتهى الأحد على أن تستمر فى بعض مناطق الساحل الشمالى وسيناء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن شتاء العام الحالي، حيث سيكون مختلفا عن العام الماضى، حيث سيكون دافئا فى معظمه ليشبه شتاء 2019.

وأشار الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، إلى أنه تم تحذير المزارعين من الموجة الحالية من حالة الطقس قبل بدئها بـ 5 أيام، وتمت التوعية بضرورة عدم الرى وقت هطول الأمطار حتى لا تتعرض المحاصيل لتأخير النمو.

وأكد خلال قناة صدى البلد، أنه حال استمرار الموجة الحالية من حالة الطقس فإنه من المتوقع أن تسجل مصر إنتاج قياسى من القمح والشعير والفول البلدي.

وأوضح أن هناك العديد من المحاصيل متساقطة الأوراق تحتاج مثل الحالة الحالية من الطقس، مضيفا أن بعض الخضروات تأثرت بحالة الجو مثل الطماطم، والخيار ما يؤثر نسبيا على أسعارها لأن هناك حالة من التأخير النمو والتلوين.