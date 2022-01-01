الأرصاد: 5 نصائح للمواطنين أثناء العواصف الرعدية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:
قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك عدة إجراءات يجب اتخاذها أثناء العواصف الرعدية.
ووجهت هيئة الأرصاد 5 نصائح للمواطنين، أُثناء العواصف الرعدية جاءت على النحو التالي:
1- تجنب الوقوف تحت الأشجار العالية واللوحات الإعلانية.
2- عدم ملامسة أعمدة الإنارة.
3- يفضل الابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية أثناء العواصف الرعدية.
4- يفضل التواجد داخل أي مبنى سكني أثناء سقوط الأمطار.
5- عند قيادة السيارة أثناء سقوط الأمطار يجب القيادة بحذر وتخفيف السرعة وإضاءة الكشافات وترك مسافة بين السيارة والأخرى.
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