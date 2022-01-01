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السكة الحديد تعتذر للركاب: تأخير القطارات خارج عن إرادتنا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أعلنت هيئة السكك الحديدية في بيان صادر عنها اليوم السبت، أنه نظرًا لهطول الأمطار أمس وصباح اليوم السبت، على مستوى الجمهورية مما قد يسبب خطورة على مسير القطارات فإنه وحرصًا على سلامة وآمان الركاب ومسير القطارات يتم مسير القطارات بسرعات بطيئة الأمر الذي يؤدي إلى تأخير للقطارات لحين أستقرار الأحوال الجوية.

وأعلنت الهيئة، اعتذارها لجمهور الركاب عن هذا التأخير الخارج عن إرادة الهيئة خاصة، مؤكدة أن الهيئة لاتتوانى في تقديم مستويات الخدمة المتميزة لجمهور الركاب على مدار الساعة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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