شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: سيناء تحت تأثير السحب الرعدية وسيول على المرتفعات و"البحر الأحمر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى أن سيناء تحت تأثير السحب الرعدية، حيث يستمر تكاثر السحب الرعدية الممطرة على سيناء يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تغزر أحيانا كما يصاحبها سقوط البرد.

وتابعت: مع استمرار السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على شمال الصعيد (مصر الوسطى) يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة نتيجة الهواء الهابط أسفل السحابة، ومن المتوقع ان تتكون السيول نتيجة تساقط الأمطار على مرتفعات سيناء ومحافظة البحر الأحمر والطرق المؤدية لشمال الصعيد .

ويشهد اليوم السبت استمرار عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية و شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم السبت، أمطار متوسطة على مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة، قد تصل للسيول على مرتفعات سيناء ومحافظة البحر الأحمر، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى، وأمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة .