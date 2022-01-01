شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تفتتح 17 مسجدا الجمعة المقبلة منها 3 مساجد ضمن مبادرة "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر
وأشارت الوزارة في بيان اليوم أن المساجد المقرر افتتاحها هى:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الدقهلية
1. مصطفى عبد النبى – قرية مصطفى عبد النبى – مركز بلقاس
2. أبو بكر الصديق منشأة صالح – مركز السنبلاوين
مديرية أوقاف البحيرة
3. على محارب أبو شوشة العرقوب – كوم البركة – كفر الدوار أول
4. الرحمن – قرية سكران – الدلنجات
5. التوحيد – عزبة عبد الحميد سيدى شحاته – كفر الدوار
مديرية أوقاف مرسى مطروح
6. الكبير – مدينة براني
مديرية أوقاف الأقصر
7. الراضى – أبو الجود – الكرنك – مدينة الأقصر
مديرية أوقاف أسوان
8. أبو بكر الصديق – إدفو قبلى – الشيخ إبراهيم
مديرية أوقاف قنا
9. الكويت – الصبريات – دشنا
مديرية أوقاف الشرقية
10. مهدى أباظة – كفر أباظة - الزقازيق
مديرية أوقاف بنى سويف
11. الرحمن – الكوم الأحمر – مركز بنى سويف
مديرية أوقاف الغربية
12. الرحمة القبلى – محلة مسير - قطور
مديرية أوقاف الإسكندرية
13. الغفور الرحيم – عزبة الكوبانية – المنتزه ثانى
مديرية أوقاف الجيزة
14. السلام الحارة – الواحات البحرية
ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:
مديرية أوقاف أسوان
1. عمر بن الخطاب – إدفو – السباعية غرب –
شارع النقطة
مديرية أوقاف قنا
2. عباد الرحمن – نجع داوود – البراهمة - قفط
مديرية أوقاف البحيرة
3. الرحمن – عزبة الزهيرى القبلية – المحمودية