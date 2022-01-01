شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: الانتهاء من مشروعات بعض شركات البترول خلال الربع الأول من عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد تقرير صادر عن وزارة البيئة، أنه سيتم الانتهاء من مشروعات شركات النصر للبترول والسويس للزيت و بتروجلف والأمل للبترول خلال الربع الأول من عام 2022.

ورصد تقرير وزارة البيئة، أنه يتم متابعة التركيب والتشغيل التجريبى، لمحطات معالجة الصرف الصناعي، لبعض شركات البترول، فى نطاق محافظات جنوب سيناء والسويس والبحر الاحمر، بحجم استثمارات بيئية تصل إلى 6 مليار جنيه، وتضم شركات "سوكو، راس بدران العامة، راس سدر، النصر للبترول، السويس للبترول ، الأمل للبترول، بتروجلف للبترول العامة، راس غارب، جابكو، راس غارب.

وأوضح تقرير البيئة أن محطات معالجة مياه الصرف الصحى بالسويس تهدف هذه المحطات إلى تحسين نوعية مياه الصرف المعالج وإعادة استخدامه، حيث تمت إعادة استخدام المياه لبعض المنشآت الصناعية، فى محطة عتاقة القديمة وتوسعاتها بطاقة تصميمية 150 الف متر مكعب يوميا، بالإضافة إلى المحطة القديمة ذات طاقة استيعابية 120 الف متر مكعب، أى باجمالى 270 الف متر مكعب يوميا.

أما محطة كايروماتك فيتم اعادة استخدام المياه المعالجة لصالح بعض المشروعات .

جدير بالذكر أنه يعتبر برنامج التحكم فى التلوث الصناعى أحد مبادرات وزارة البيئة الرائدة لتطوير الصناعة وتشجيع مبدأ الاستهلاك والإنتاج المستدام (SCP) والوصول إلى تحقيق التوافق مع القوانين واللوائح البيئية من خلال توفير دعم مالى وفنى للمنشآت الصناعية يتضمن قروض ومنح يبلغ إجمالى حجمها 145.4 مليون يورو، وبلغ عدد الشركات المدرجة بقائمة المشروعات حتى نوفمبر 2021 حوالى 37 منشآة صناعية لتنفيذ (33) مشروع فرعى (199,25 مليون يورو) بالإضافة إلى (9) مشروع بمكون المنحة باجمالى استثمارات 2,22 مليون يورو.