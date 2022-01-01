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شكرا لقرائتكم خبر عن الكاتبة دينا شرف الدين مستشارا إعلاميا للهيئة العالمية العليا للسادة الأشراف للعام الثانى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قرر السيد الشريف السفير أمين شمخ رئيس الهيئة العالمية العليا للسادة الأشراف آل البيت تجديد الثقة فى الكاتبة الصحفية دينا شرف الدين مستشارا إعلاميا لرئاسة الهيئة للعام الثانى على التوالى 2022.
ومن جانبها عبرت الكاتبة الصحفية دينا شرف الدين، عن سعادتها لتجديد الثقة بها مستشارا إعلاميا للهيئة العليا للسادة الأشراف للعام الثانى على التوالي، مؤكدة أن ستبذل قصارى جهدها فى عملها بالهيئة.