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حملة مكبرة لشرطة البيئة والمسطحات بمديرية أمن دمياط

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بحملة مُكبرة بنطاق مديرية أمن دمياط لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة .
أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، جاء أبرزها على النحو التالي:-
في مجال حماية الثروة الزراعية الأسمدة والأدوية البيطرية تم ضبط عيادة بيطرية – مركز للخدمات والمستلزمات البيطرية – شركة للتنمية الزراعية – شركة للمواد الغذائية وجميعهم بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن دمياط بمضبوطات بلغت 1 طن و1750 عبوة أسمدة ومخصبات ومبيدات - 2٫5 طن أعلاف – 1600 عبوة أدوية بيطرية مختلفة الأحجام – 10 طن و1500 كرتونة مواد غذائية، جميعها بدون ترخيص
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

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MO Nasa

MO Nasa

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