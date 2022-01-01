حملة مكبرة لشرطة البيئة والمسطحات بمديرية أمن دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بحملة مُكبرة بنطاق مديرية أمن دمياط لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة .

أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، جاء أبرزها على النحو التالي:-

في مجال حماية الثروة الزراعية الأسمدة والأدوية البيطرية تم ضبط عيادة بيطرية – مركز للخدمات والمستلزمات البيطرية – شركة للتنمية الزراعية – شركة للمواد الغذائية وجميعهم بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن دمياط بمضبوطات بلغت 1 طن و1750 عبوة أسمدة ومخصبات ومبيدات - 2٫5 طن أعلاف – 1600 عبوة أدوية بيطرية مختلفة الأحجام – 10 طن و1500 كرتونة مواد غذائية، جميعها بدون ترخيص

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.