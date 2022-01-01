الداخلية تضبط "كوكتيل مخدرات" في حملة على تجار الكيف في 6 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني- الأمن العام ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة.

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات في مديرية أمن سوهاج، من ضبط شخصين أثناء استقلالهما سيارتين بنطاق المحافظة، وبحوزتهما عدد 50 طربة من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام - 2 سلاح أبيض "مطواة"- مبلغ مالي– 2 هاتف محمول.

وفي مديرية أمن القاهرة، تم ضبط شخصان - لهما معلومات جنائية، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالي – 2 هاتف محمول.

وفي مديرية أمن الإسكندرية تم ضبط ثلاثة أشخاص - لهم معلومات جنائية، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش- كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالي– هاتف محمول.

وفي مديرية أمن السويس تم ضبط شخص- له معلومات جنائية، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالي– هاتف محمول.