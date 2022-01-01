شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع بروتوكول تعاون بين القوات المسلحة وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية والعملية ودعم الأنشطة البحثية بين القوات المسلحة والجامعات المصرية وتحقيق أقصى درجات التعاون المثمر فى شتى المجالات، وقعت أكاديمية ناصر العسكرية العليا بروتوكول تعاون مشترك مع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

بدأت مراسم البروتوكول بكلمة لمدير أكاديمية ناصر العسكرية العليا أكد خلالها على الدعم المستمر الذى تقدمه القيادة العامة للقوات المسلحة للأكاديمية، مشيداً بالتنسيق المستمر وبرامج التعاون المشتركة التى تعتمد على أحدث النظم الحديثة بين الأكاديمية ومختلف مؤسسات الدولة التعليمية.

من جانبه، عبر رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا عن سعادته البالغة لما شهده من مستوى علمى متميز للمنظومة التعليمية داخل أكاديمية ناصر العسكرية العليا، متطلعاً أن تشهد الفترة القادمة مزيداً من التعاون المثمر بين الأكاديمية وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا مما يهدف للارتقاء بالبحث العلمى .

واشتمل البروتوكول على الاستعانة بخبرات الأكاديمية فى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وخاصة موضوعات الاستراتيجية والأمن القومى، كذلك التعاون المشترك والاستعانة بالخبرات بين الجانبين فى الموضوعات المرتبطة بالبحث العلمى وتأهيل الكوادر البشرية من خلال برامج تعليمية وتدريبية وتسخير كافة الإمكانيات بهدف تحقيق الاستفادة القصوى لكلاً الجانبين فى كافة المجالات العلمية.

كما تضمن البروتوكول التنسيق بين أكاديمية ناصر العسكرية العليا وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على عقد دورات تدريبية مشتركة يحاضر بها عدد من الخبراء فى مختلف المجالات البحثية، وكذا تبادل الزيارات بهدف الاستفادة القصوى لكلا الجانبين مما يوفر مناخ علمى يتميز بالاعتماد على المناهج العلمية المتطورة وباستخدام أحدث وسائل التدريب العالمى فى البحث العلمى .

حضر مراسم توقيع البروتوكول عدد من قيادات ومستشارى أكاديمية ناصر العسكرية العليا وعدد من عمداء كليات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وأعضاء هيئة التدريس.