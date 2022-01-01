شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تعلن تفاصيل ميلاد أول طفل فى عام 2022.. اسمه مالك من محافظة قنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن تفاصيل ميلاد أول طفل في عام 2022 مؤكدة أن اسم الطفل يدعى مالك مواليد مركز أبوتشت بمحافظة قنا .

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن الطفل ولد الساعة 12.35 بعد منتصف الليل مؤكدة أنه بصحة جيدة، لافتة إلى أن هناك سلسلة من الاجراءات المتبعة لتسجيل الأطفال ضمن مواليد العام، أولها أن يبلغ والد المولود بخطاب رسمى مكتب الصحة، ويتم بعدها قيد المولود بسجلات الوزارة كما يتم تخصيص رقم قومى لكل مولود .