شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎ ‏‎‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم السبت وجاءت كالتالى:- ‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلوجرام. ‏‎‏‎- البطاطس 6 جنيهات. ‏‎‏‎- البصل الأبيض 4.25 جنيه. ‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 4.25 جنيه ‏‎‏‎- الكوسة بـ 11.5 جنيه . ‏‎‏‎- الجزر بـ 6.5 جنيه. ‏‎‏‎- الخيار بـ 10.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات. ‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 9 جنيهات. ‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 6 جنيهات. ‏‎‏‎- الباذنجان العروس بـ5 جنيهات ‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 9 جنيهات. ‏‎‏‎- الفلفل الألوان بـ17.5 جنيه. ‏‎‏‎- الليمون بـ 10 جنيهات. ‏‎- الجوافة بـ9 جنيهات. ‏- بلح بارحى بـ34 جنيها. ‏‎- البسلة بـ11 جنيها. ‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى بـ25 جنيها. ‏‎- ‏فاصوليا بـ10‏ جنيهات . ‏‎‏‎- تفاح أحمر إيطالى بـ28 جنيها. ‏