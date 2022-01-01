شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد 2021 .. التعليم تعلن محو أمية 409 آلاف و840 مواطنا خلال العام الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى تقرير حصاد 2021، أنه تم محو أمية 409840 مواطنا على مستوى الجمهورية ، كما أن عدد الشهادات التي تم منحها للمحررين من الأمية خلال العام 76378 شهادة.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنه بلغ عدد القوافل الإعلامية لهيئة محو الأمية لرفع الوعي بخطورة الأمية 496 قافلة ، كما بلغ عدد ندوات التوعية والتثقيف 125 ندوة، مضيفة أنه بلغ عدد المتحررين من الأمية بفصول الإعدادي 273 ، كما وصل عدد المعلمين الذين تم تأهيلهم تربويا 17256 معلما.



وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت حصاد الوزارة لعام 2021، فى ضوء أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 والتي تعد المرجعية الاساسية التي يستند إليها في عملية التقييم، حيث تبنت الوزارة أهدافا استراتيجية بما يضمن توفير خدمة تعليمية تتسم بالجودة والقدرة على تلبية تطلعات المواطنين وجميع المعنيين بتطوير العملية التعليمية، بما يتفق مع الأهداف المنصوص عليها في محور التعليم باستراتيجية التنمية المستدامة والتي تهدف إلى تحقيق تعليم عالي الجودة.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن مصر تقدمت في مؤشر المعرفة العالمى للعام 2021، حيث حصلت على المركز الأول إفريقيا، بعدما جاءت في المركز 53 على مستوى 153 دولة للعام الحالي، لتقفز 19 مركز مقارنة بالعام الماضى.