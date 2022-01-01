برلماني يشيد بزيادة الإنفاق على التعليم للارتقاء بالمنظومة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تولي ملف التعليم اهتمامًا كبيرًا، وخلال الفترة من 30 يونيو 2014 حتى 30 يونيو 2021، تم زيادة نسبة الإنفاق على قطاع التعليم من 80 مليار جنيه عام 2013- 2014، إلى 157 مليار جنيه عام 2020- 2021، مما يؤكد عزم الدولة على النهوض بالمنظومة التعليمية لما للتعليم من دور أساسي في نهضة وتقدم الشعوب.

وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في بيان له اليوم السبت، أن التعليم من أهم وأبرز حقوق الإنسان، فالدولة المصرية تعمل بخطوات ثابتة وجادة في مخالف الملفات على مستوى الجمهورية، متسائلًا: "أليس الحق في التعليم وتوفير بيئة مناسبة من ضمن حقوق الإنسان؟"، مؤكدًا أن ما تم من خطوات في هذا الصدد يهدف إلى تحسين الجودة والحالة التنافسية للتعليم العام محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا، وتوظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية، بالإضافة إلى التدريب، وإطلاق منصات الحصص الإلكترونية والتواصل والبث المباشر للحصص الافتراضية ونظام إدارة التعلم.

وأشار سلطان إلى أن مؤشر قياس تقدم الدول يبدأ من التعليم والبحث العلمي، وهذا ما تعمل الدولة عليه جاهدة خلال السنوات الأخيرة من خلال زيادة المخصصات المالية وتذليل كل العقبات وإن كانت الزيادة السكانية تؤثر سلبًا على حجم الجهود المبذولة في مختلف الملفات وفي ملف التعليم على وجه الخصوص؛ ولكن هناك جهود على الأرض الهدف منها جودة التعليم وتحسين المنظومة والارتقاء بشكل عام بالمنظومة التعليمية.​