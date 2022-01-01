رئيس جامعة القاهرة ناعيا جابر عصفور: كرس حياته لمناهضة التطرف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تصوير- إسلام فاروق:

وصل منذ قليل، جثمان الدكتور جابر عصفور إلى الحرم الجامعي لجامعة القاهرة، وكان في استقباله حشد كبير من أساتذة الجامعة على رأسهم الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، والدكتور مفيد شهاب والدكتور نبيل عبدالفتاح وغيرهم.

ومن جانبه قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، في تصريحات لمصراوي، إنه بوفاة الدكتور جابر تكون الجامعة فقدت أحد أهم الأساتذة.

وأضاف: كان لنا لقاءات كثيرة مع الدكتور جابر منذ عام 2017 وحتى قبيل وفاته بوقت قليل، وكنا نتبادل الحوار معه باعتباره أحد أهم التنويريين في مصر خلال العقود الماضية.

وتابع رئيس جامعة القاهرة: بدأ عصفور حياته في جامعة القاهرة ومنها اكتسب معارفه وترقى فيها ولمع اسمه منذ كان معيدا بالجامعة إلى أن انتقل منها إلى العمل العام بوزارة الثقافة وتولى أمانة المجلس الأعلى للثقافة ثم وزيرا للثقافة.

وواصل: سواء اختلفنا أو اتفقنا مع عصفور فقد كرس حياته من أجل العلم وأن تسير مصر نحو الطريق المنضبط، ومناهضة العنف والتطرف ومقاومة الأفكار الظلامية والجهل.

وقد أقيمت صلاة الجنازة على الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق، في مسجد صلاح الدين بالمنيل، قبل أن يتم التوجه لجامعة القاهرة لتشييع الجنازة من الجامعة، ثم يوارى الجثمان في مدافن الأسرة بمدينة 6 أكتوبر.

وحضر الجنازة عدد من المثقفين على رأسهم الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور عماد أبوغازي وزير الثقافة الأسبق، والدكتور خالد عبدالجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، والدكتور أنور مغيث رئيس المركز القومي للترجمة السابق، وعدد من الأكاديميين.