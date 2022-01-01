​زيادة في 7 سلع.. أسعار السلع الجديدة على بطاقات التموين بدءا من اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

بدأت وزارة التموين منذ قليل توزيع السلع التموينية لشهر يناير من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية.

وسجلت قائمة السلع ارتفاعًا في أسعار 7 سلع ضمن القائمة مقارنة بأسعارها خلال شهر ديسمبر الماضي.

وسجلت قائمة السلع التالية زيادة كالآتي:

1- السكر وزن 1 كيلو 10:50 بدلا من 8:50 جنيه.

2- المكرونة وزن 1 كيلو 9 جنيهات بدلا من 8.50 جنيه.

3- المكرونة وزن 500 جرام 4.50 جنيه بدلا من 4.25 جنيه.

4- كيس العدس وزن 500 جرام بمبلغ 11 جنيها بدلا من 8 جنيهات.

5- المسلى الصناعي وزن 800 جرام بـ 24 جنيها بدلا من 17.25 جنيه.

6- الجبنة وزن 500 جرام بـ 10.90 جنيه بدلا من 10 جنيهات.

7- الجبنة وزن 250 جراما بـ 5.90 جنيه بدلًا من 5.25 جنيه.

كما شهدت قائمة السلع انخفاض لسعر الفول حيث سجل سعر كيس الفول المعبأ وزن 500 جرام بمبلغ 7.50 جنيه للمستهلك بدلا من 9.90 جنيه الشهر الماضي.

ولم تضم قائمة السلع الجديدة 4 سلع وهم: الكبريت والطحينة ومرقة الدجاج والكابتشينو، كما شهدت القائمة ثباتا واضحا في الأسعار وهي الزيت والسكر والمكرونة والشاي والأرز.

كانت أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تغيير أسعار السلع المقرر صرفها للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية أول ديسمبر الماضي وطرح 32 سلعة تموينية بعد أن كانت 28 سلعة بعد إضافة 4 أنواع من البسكويت.

وبالإضافة للأسعارالسابقة للسلع التي شهدت زيادة مؤخرا، ننشر أسعار السلع في البطاقة التموينية بدءًا من يناير 2022:

1- زيت خليط 1 لتر بسعر 25 جنيهًا.

2- زيت خليط 800 مللي بسعر 20 جنيهًا.

3- سكر معبأ 1 كجم بسعر 10.5 جنيه.

4- الأرز المعبأ 1 كجم بسعر 8 جنيهات.

5- شاي ناعم 40 جم بسعر 3 جنيهات.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 11 جنيهات.

7- مسحوق أتوماتيك 1 كجم بسعر 17.5 جنيه.

8- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 10.50 جنيه.

9- صابون غسيل 125 جم بسعر 2.25 جنيه.

10- صابون تواليت 125 جم بسعر 5.50 جنيه.

11- لبن جاف 125 جم بسعر 17 جنيهًا.

12- خل 5% 900 ملي بسعر 4.25 جنيه.

13- فول معبأ 500 جم بسعر7.5 جنيه.

14- دقيق بلاستيك 1 كجم بسعر 7.5 جنيهات.

15- دقيق ورقي 1 كجم بسعر 7 جنيهات.

16- صلصة 300 جم بسعر 4.75 جنيه.

17- كيس ملح طعام 300 جرام بسعر واحد جنيه.

18- بار حلاوة طحينية سادة 40 جراما بسعر 2 جنيه.

19- كيس سائل غسيل أواني 80 جراما بسعر 2 جنيه.

20- بسكويت يويوز فانليا سادة 40 جراماً: جنيه واحد.

21- بسكويت يويوز ويفر 45 جراماً: جنيهان.

22- بسكويت تومورو 80 جراماً: 3 جنيهات.

23- بسكويت «بو» 45 جراماً: 3 جنيهات.​

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