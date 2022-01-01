الإفتاء تستطلع هلال شهر جمادي الآخرة غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

تستطلع دار الإفتاء المصرية، غدا الأحد، هلال شهر جمادي الآخرة لعام 1443 هجرية، من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

ومن المقرر أن تعلن دار الإفتاء المصرية، عن مدى تحقق رؤية الهلال من عدمه، بعد صلاة المغرب غدا الأحد الـ29 من جمادي الأولى لعام 1443 هجرية.

كان الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أعلن أن غرة شهر جمادي الآخرة 1443هجرية فلكيا يوم الثلاثاء 4/1/2022، وأن يوم الاثنين 3/1/2022 هو المتمم للشهر.

وبحسب بيان، يأتي ذلك طبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها المعهد فإن هلال شهر شهر جمادي الآخرة سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثامنة والدقيقة 34 ليلاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من جمادي الأولى 1443 هجرية الموافق 2/1/2022 (يوم الرؤية).

وتابع المعهد: ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مدينة القاهرة وكذلك في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية ماعد داكار بالسنغال ونواكشوط بموريتانيا.

ويغرب القمر (في طور الهلال القديم) قبل غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية) في مكة المكرمة بـ 21 دقيقة، وفي القاهرة بـ 24 دقيقة، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يغرب القمر قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين (20 - 25 دقيقة).

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فإن القمر يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية) بمدد تتراوح بين (7 - 32 دقيقة).

وبذلك يكون يوم الاثنين 3/1/2022 هو المتمم لشهر جمادي الأولى 1443هجرية، وتكون غرة شهر جمادي الآخرة 1443 هجرية فلكيا يوم الثلاثاء 4/1/2022.

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