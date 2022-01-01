أمن القاهرة: ضبط هارب من 20 حكمًا قضائيًا وغرامة بـ20 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط هارب بالقاهرة مطلوب التنفيذ عليه فى عدد من الأحكام القضائية وغرامة 20 مليون جنيه.

كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة بولاق أبوالعلا بمديرية أمن القاهرة، أفادت بقيام (محكوم عليه هارب، مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر)، مطلوب التنفيذ عليه في قضية " قتل"، والمقضي فيها بالسجن 5 سنوات، وكذا 19 حكم حبس في قضايا "مباني" بإجمالي غرامات مالية مستحقة بلغت 20 مليون جنيه بالتردد على إحدى المناطق بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة.