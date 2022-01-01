ضبط شخص لقيامه بالتعدي على آخر بالضرب بسلاح أبيض مما أدى لوفاته بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالتعدي على آخر بالضرب بسلاح أبيض مما أدى إلى وفاته

تلقي قسم شرطة دارالسلام بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى المستشفيات يفيد باستقبالها طالب- مقيم بدائرة القسم "توفى إثر إصابته بجروح متفرقة .

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب وصديقه (طالب - مقيم بدائرة القسم) حال تواجدهما داخل أحد محال الألعاب الإلكترونية كائن بمنطقة سكنهما ، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم بالتعدي على المجنى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض محدثاً إصابته المشار إليها والتي أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه.. وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.