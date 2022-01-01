الداخلية تداهم 4 مراكز طبية غير مرخصة لعلاج الإدمان بالإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية، وبمشاركة الأجهزة المعنية حملة مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما استهداف وضبط مصحات علاج الإدمان "بدون ترخيص" والتي تتبع طرق علاجية خاطئة دون إتباع الإجراءات الواجب اتخاذها في التعامل مع تلك الحالات.

وأسفرت جهود استهداف تلك المصحات عن ضبط المديرين المسئولين عن إدارة 4 مراكز لعلاج الإدمان بدائرة مركز شرطة فايد.

كما تبين وجود مخالفات بالمنشآت تمثلت في (عدم وجود ترخيص - عدم وجود موافقة من الجهات المعنية - مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص – عدم إتباع سياسات مكافحة العدوى- عدم وجود فريق طبى- عدم وجود ملفات للمرضى وإقرارات وموافقة على العلاج).

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم المخالفات السابق ذكرها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.