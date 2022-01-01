شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار وسيول وشبورة ورياح .. تفاصيل حالة الطقس حتى الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة من اليوم السبت حتى الخميس المقبل، حيث تستمر حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، ويسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.



وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة ، كما يلى : وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة ، كما يلى :

- السبت 01 يناير 2022:

أمطار متوسطة على مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة ، قد تصل للسيول على مرتفعات سيناء ومحافظة البحر الأحمر

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى

أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من جنوب البلاد .

- الأحد 2 يناير 2021:

أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة و سيناء ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة

أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة

- الاثنين 3 يناير 2022:

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى

نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة

من الثلاثاء 4 يناير إلى الخميس 6 يناير 2022:

اعتبارا من الثلاثاء 4 يناير 2022 ، استقرار فى الأحوال الجوية على كافة الأنحاء

يسود خلال هذه الفترة شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.