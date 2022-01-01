شكرا لقرائتكم خبر عن "القوى العاملة" تطلق أول موقع إلكترونى لتسجيل بيانات النقابات العمالية والان مع تفاصيل الخبر
وأكد سعفان، حرص الوزارة على الميكنة الكاملة والاستفادة من التحول الرقمى فى الانتخابات العمالية القادمة، قائلا: إن الانتخابات السابقة كانت فى 2018 بعد اقرار القانون، ويوجد إصرار على وجود قاعدة بيانات تكون أساس للانتخابات العمالية القادمة، وقاعدة البيانات ملك للتنظيم النقابى العمالي، حيث أن ذلك يحقق نوع من الأمان الكامل ولا يسمح بالتلاعب فى أى بيانات، وستكون البيانات سليمة، وضمان للشفافية الكاملة.
وكان قد وجه الوزير، الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة والإدارة العامة للاتصال النقابى بإعداد رؤية مخططة، ووضع إجراءات محددة، لأعمال انتخابات المنظمات النقابية المقبلة المقرر لها منتصف عام 2022، لما سيتم قبل الانتخابات وأثناءها، وبعد انتهائها، لتذليل العقبات وتسهيل الأعمال، بالنسبة للوزارة والنقابات العمالية ، فضلاً عن عقد اجتماعات دورية مع مديريات القوى العاملة بالمحافظات وتحديد أدوارها.