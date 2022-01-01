شكرا لقرائتكم خبر عن ⁦⁩ تعرف على خدمات مكتب الحاضنات التكنولوجية بجامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مكتب الحاضنات التكنولوجية بجامعة حلوان عن خدماته، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف الدكتور إيهاب عبد الرؤف عيسوي، مدير مكتب الحاضنات التكنولوجية.

وأفاد الدكتور إيهاب عبد الرؤف عيسوي، مدير مكتب الحاضنات التكنولوجية، أن رؤية المكتب تتمثل في جعل ريادة الأعمال التكنولوجية واحدة من القوى الدافعة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام فى مصر، موضحا أن رسالة المكتب هي احتضان الشركات الناشئة في بيئة داعمة، تزود رواد الأعمال بمعارف ومهارات تجارية قوية، بهدف تحويل الأفكار الواعدة إلي منتجات وخدمات مبتكرة، تمثل حلولا علمية لمشكلات و تحديات مجتمعية مما يحقق الاقتصاد القائم على المعرفة.

حيث يقدم المكتب خدمات الاحتضان للشركات الناشئة وهي:

1 - تمويل للشركات الناشئة خلال فترة الاحتضان.

2 - توفير مساحات عمل مشتركة مجهزة بخدمات اتصال وإنترنت فائق السرعة.

3 -تقديم الدعم الفني والتقني لتنفيذ الأفكار داخل الحاضنة بالاستعانة بخبراء من داخل وخارج الجامعة.

4- إتاحة الإمكانات الفنية بالمراكز البحثية والمعامل والورش بالجامعة لتنفيذ النماذج الأولية.

5 -التشبيك مع الأفراد و جهات الاستثمار في الأفكار الواعدة والشركات الناشئة.

6 -التعاقد مع مطورين لتنمية وترويج أعمال الحاضنة التكنولوجية.

7 -التعاقد مع خبراء لتقديم خدمات الاستشارات القانونية والمالية للشركات المحتضنة.

وتتمثل خدمات ما قبل الاحتضان للشركات الناشئة فى:

1 -التدريب علي التفكير التصميمي و تطوير النماذج الأولية.

2 -تنفيذ معسكرات توليد الأفكار لاستكشاف رواد الأعمال الواعدين.

كما تتمثل خدمات ما بعد الاحتضان فى:

• التسويق للشركات الناشئة وما تقدمه من سلع وخدمات.

• متابعة نمو وتطور الشركات المتخرجة من الحاضنات.

لذا فإذا كنت طالب أو خريج أو عضو هيئة تدريس أو إداري ولديك فكرة أو نموذج أولي لمنتج أو خدمة وتريد تكوين شركة ناشئة فمكتب الحاضنات التكنولوجية بجامعة حلوان يقدم لك المساعدة.

وكان الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، على تنفيذ رؤية جامعة حلوان بأن تكون منتجة ومستثمرة للمعرفة، طبقا للخطة الاستراتيجية 2021-2025 من خلال دعم حاضنات الأعمال التكنولوجية وتكوين الشركات الناشئة.

كما قالت الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن توظيف مخرجات البحث العلمي التطبيقي والابتكارات وتحويلها إلى منتجات وخدمات، يمثل أحد المجالات ذات الأولوية للجامعة.

فيما أوضح الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن إحتضان رواد الأعمال يمثل تطورا في دور الجامعة من مجرد إنتاج خريج ينافس في سوق العمل إلى إنتاج صاحب عمل حر يتخرج في الجامعة.