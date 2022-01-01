شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير المناطق العشوائية.. تعرف على خطة إخلاء محيط سور مجرى العيون بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر أجهزة الدولة فى تنفيذ مخطط تطوير المناطق العشوائية بالقاهرة، وعلى رأسها محيط سور مجرى العيون، حيث تستكمل محافظة القاهرة الأيام القادمة مخطط إخلاء محيط السور بداية من فم الخليج وحتى ميدان السيدة عائشة، ويعرض الخليج 365، خطة الإزالات بمحيط سور مجرى العيون .

من المقرر البدء فى استكمال خطة نقل السكان وتسكينهم فى وحدات ملائمة بديلة خلال الأيام القادمة.

تم نقل منطقة المدابغ ومناطق أكشاك أبو السعود وعزبة المدابغ .

سيتم البدء بالجيارة ثم حوش الغجر ثم منطقة السكر والليمون ومنطقة حوش النخل.

تضم الجيارة وحوش الغجر ما يقرب من 5 آلاف أسرة.

تنفيذ الإخلاء عقب الانتهاء من نقل سكان منطقة عزبة أبو قرن.