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اليوم.. محاكمة 4 محامين في قضية كريم الهواري لاتهامهم بمحاولة الاستيلاء على كاميرات سجلت الحادث

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تنظر محكمة جنح أكتوبر، اليوم السبت، محاكمة 4 محامين لكريم الهواري، لاتهامهم بمحاولة الاستيلاء على جهاز التسجيل الخاص بالكاميرات، التي سجلت الحادث الذي أسفر عن مصرع 4 طلاب في مدينة الشيخ زايد.

وكشفت التحقيقات أن بلاغًا من مالك منزل سجلت كاميرات المراقبة الخاصة به، حادث التصادم بين سيارة نجل رجل أعمال، وسيارة أخرى ما أدى لمصرع 4 طلاب، أن 4 محامين جاءوا لمنزله وادعوا أنهم تابعون لجهة قضائية، وطلبوا منه جهاز التسجيل الخاص بالكاميرات، لكنه رفض تسليمهم الجهاز.

وأضافت التحقيقات أنه توجه في اليوم التالي للنيابة العامة للتحقق من هوية هؤلاء الأشخاص، وتبين أنهم من ضمن المحامين التابعين لنجل رجل الأعمال الشهير المتسبب في الحادث، ووجه إليهم اتهامًا بمحاولة إتلاف جهاز التسجيل الخاص بالكاميرات.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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