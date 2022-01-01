"ترامادول أون لاين".. ضبط شخصين يروجان لبيع عقاقير مخدرة على الفيسبوك بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، شخصين بالجيزة لقيامهما بالترويج لبيع العقاقير المخدرة عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قيام (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية- يقيمان بالجيزة) بالترويج لبيع العقاقير المخدرة عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال ترددهما على دائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد وبحوزتهما (118قرص مخدر أنواع مختلفة – مبلغ مالى - 4 هواتف محمولة).

بمواجهتهما أقرا بإدارتهما الصفحة المشار إليها، وأضافا بحيازتهما للأقراص المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية حائزي ومُتجرى المواد المخدرة.