​​رفض الثانوية التراكمية وموافقة على 15 قانونًا.. أبرز حصاد الشيوخ في 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

عقد مجلس الشيوخ أولى جلسات العامة في دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الأول في الربع الأول من عام 2021 عقب موافقة مجلس النواب على لائحة الداخلية وأقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وحدد الدستور اختصاصات مجلس الشيوخ والتي تمثلت في إبداء الرأي من خلال مناقشة مشروعات القوانين التى تحال إليه من مجلس النواب، بالإضافة إلى وضع السياسات العامة للخطة الدولية المالية والاقتصادية.

ففي أكتوبر 2020 وتحديدا الخميس 18 من الشهر، دقت أجراس مجلس الشيوخ معلنة انطلاق أولى جلساته، وعقدت الجلسة الافتتاحية بعزف السلام الجمهوري.

وترأس حينها الجلسة الفريق جلال هريدى الأكبر سنًا وعاونه عمرو نبيل ومحمود عبدالجليل أصغر الأعضاء، وبدأت بتلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، وتلاوة قرار الرئيس بتعيين 100 عضو، وتم انتخاب المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيسًا للمجلس النائب بهاء الدين أبوشقة والنائبة فيبي فوزي وكيلين.

وفي شهر مارس 2021 صادق الرئيس السيسي على اللائحة الداخلية ليبدأ المجلس مشواره مع ممارسة اختصاصاته وفقا للدستور.

وخلال هذه الشهور القليلة من عقد أولى جلسات مجلس الشيوخ، ناقش المجلس العديد من القوانين ولكن كان صاحب أول لقطة نيابية خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول برفضه مشروع قانون بتعديل قانون التعليم الصادر رقم 139 لسنة 1981 بشأن تعديل نظام الثانوية العامة.

ووافق المجلس عقب مناقشة عميقة سواء في اللجان النوعية أو الجلسات العامة على نحو 14 قانونًا أبرزهم:

- مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس

- مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات،لتشديد العقوبات على ظاهرة ختان الإناث

- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 بغرض تشديد عقوبة التنمر على أى من الأشخاص ذوى الإعاقة

- مشروع قانون حقوق المسنين

- مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري

- مشروع قانون بتعديل قانون نقابة المهندسين

- مشروع قانون بتعديل القانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن

- مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب الفنى التقنى والمهنى

- مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الصكوك السيادية،

- مشروع قانون بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

- مشروع قانون باعتماد خطة العام الرابع من خطة التنمية المستدامة

- مشروع قانون مقدم من الحكومة بالنفاذ إلى الموارد الإحيائية و الاقتسام العادل فى المنافع

- مشروع قانون باعتماد خطة العام الرابع من خطة التنمية المستدامة

- مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة

- مشروع قانون المالية الموحد

وخلال الربع الأخير من العام 2021، ناقش المجلس عدد 3 اقتراحات برغبة كان أبرزهم :

- اقتراح برغبة بتفعيل دور أكاديمية المحاماة ودراسة المشكلات التى تعوق إنشائها

- اقتراح برغبة عن إصلاح الهيكل الضريبى لعمليات التداول داخل البورصة المصرية

- طلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن تغير المناخ

وخلال هذا العام وفي الربع الأخير أيضا، قام رئيس المجلس على رأس وفد من الأعضاء بالسفر إلى الخارج في مهمة رسمية كان أبرزها السفر إلى روسيا الاتحادية.

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