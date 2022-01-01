​​مواقيت الصلاة اليوم السبت 1 يناير 2022 في القاهرة وعدد من المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
ينشر "الخليج 365" مواقيت الصلاة، اليوم السبت 1/1/2022، الموافق 27 جمادى الأولى 1443 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر.
وفيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر:
مواقيت الصلاة في القاهرة:
أذان الفجر 5:17 صباحًا
أذان الظهر 11:57 صباحاً
أذان العصر 2:45 مساءً
أذان المغرب 5:05 مساءً
أذان العشاء 6:27 مساءً
مواقيت الصلاة في الإسكندرية:
موعد أذان الفجر 5:24 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:02 صباحاً
موعد أذان العصر 2:48 مساءً
موعد أذان المغرب 5:06 مساءً
موعد أذان العشاء 6:30 مساءً
مواقيت الصلاة في الإسماعيلية:
موعد أذان الفجر 5:14 صباحاً
موعد أذان الظهر 11:53 صباحاً
موعد أذان العصر 2:40 مساءً
موعد أذان المغرب 5:00 مساءً
موعد أذان العشاء 6:22 مساءً
مواقيت الصلاة في أسوان:
موعد أذان الفجر 5:05 صباحاً
موعد أذان الظهر 11:51 صباحاً
موعد أذان العصر 2:49 مساءً
موعد أذان المغرب 5:10 مساءً
موعد أذان العشاء 6:28 مساءً
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