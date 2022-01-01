بالأرقام.. ننشر القائمة الكاملة للفائزين في انتخابات اتحاد الكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

انتهت عملية فرز اصوات انتخابات التجديد النصفي لاتحاد كتاب مصر، التي انطلقت فعالياتها صباح أمس الجمعة.

وفيما يلي، ننشر أسماء الفائزين حسب الأصوات:

علاء عبد الهادي 214

مختار عيسى 194

زينهم بدوي 191

السيد حسن 188

نجوي عبد العال 178

بسيم عبد العظيم 176

علا بركات 169

أحمد ابراهيم جاد 150

رانيا أبو العينين 148

سعيد شحاته 148

أحمد سويلم 144

زينب العسال 144

شريف الجيار 139

إبراهيم علي 135

هشام الدشناوي 134

ومن المقرر عقد اجتماع يوم الأحد المقبل، سيتم خلاله اختيار أعضاء مكتب الاتحاد.

بدأت الانتخابات بمقر اتحاد كتاب مصر فى الزمالك، في الساعة التاسعة صباحا، فيما جرت عمليات الفرز عقب انتهاء تصويت الناخبين.

ويعد اتحاد كتاب مصر من أهم المؤسسات الثقافية المصرية ويقع مقره فى شارع حسن صبرى بمنطقة الزمالك بالقاهرة ويضم نخبة المبدعين المصريين.

وقد أسسه الأديب يوسف السباعى فى السبعينيات وضم نخبة المبدعين ومنهم أديب نوبل نجيب محفوظ والكاتب محمد عبد الحليم عبد الله والكاتب إحسان عبد القدوس والشاعر أحمد رامى والناقد رجاء النقاش والكاتب ثروت أباظة والكاتب فكرى أباظة والكاتب أحمد على باكثير والكاتب عبد الحميد جودة السحار والكاتب أمين يوسف غراب وغيرهم من كبار الكتاب.

وقد ترأس الاتحاد من قبل عدد من الأدباء الكبار بينهم توفيق الحكيم، ويوسف السباعى، وثروت أباظة، ومحمد سلماوى بينما يرأسه فى الوقت الحالى الشاعر علاء عبد الهادى.

ومن أبرز أعضاء اتحاد الكتاب على مدار تاريخه الكتاب والأدباء: أحمد عبد المعطى حجازى، فاروق شوشة، جمال الغيطانى، محمد عفيفى مطر، محمد جبريل، بهاء طاهر، يوسف القعيد، خيرى شلبى، محمد البساطى.