شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن عدد الكتب المدرسية الموزعة على الطلاب خلال عام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إجمالى عدد الكتب المدرسية التى تم توفيرها لجميع المراحل التعليمية، خلال العام 2021، موضحة أنه فى رياض الأطفال تم توفير 5788036 كتابا، وفى التعليم الابتدائي 148572655، وفى التعليم الاعدادي 302261602، و التعليم الاعدادى المنهى 1332606، وفى التعليم الثانوي ( الخط عربي) 170400 كتاب، وفى التعليم الفني 2112963، وفى التربية الخاصة صم وضعاف السمع 13660، وفى التربية الخاصة(المكفوفين- برايل) 48800 كتاب، وفى التربية الخاصة (التربية الفكرية) 83600 وفى التعليم المجتمعي 832620، وفى التعليم المزدوج 301816 .

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت حصاد عام 2021، فى ضوء أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 والتي تعد المرجعية الاساسية التي يستند إليها في عملية التقييم، حيث تبنت الوزارة أهدافا استراتيجية بما يضمن توفير خدمة تعليمية تتسم بالجودة والقدرة على تلبية تطلعات المواطنين وجميع المعنيين بتطوير العملية التعليمية، بما يتفق مع الاهداف المنصوص عليها في محور التعليم بـاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر2030 ،)والتي تهدف إلى تحقيق تعليم عالي الجودة وجودة الحياة المدرسية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه فى مؤشر المعرفة تقدمت مصر، في مؤشر المعرفة العالمي للعام 2021، حيث حصلت على المركز الأول بعدما جاءت فى المركز 53 على مستوى 154 دولة للعام الحالى، لتقفز 19 مركزا مقارنة بالعام الماضى المركز 72 على مستوى 138 دولة عام 2020، كما جاء ترتيب مصر فى التعليم الفنى والتقنى 28 لتقفز 12 مركزا عن العام الماضي.