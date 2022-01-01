شكرا لقرائتكم خبر عن بالألعاب النارية.. الإسكندرانية يحتفلون بالعام الجديد على الكورنيش "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل المواطنون بالإسكندرية بالعام الجديد بإطلاق الألعاب النارية على طريق الكورنيش والأغاني فى الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل وذلك بعدد من المناطق المختلفة بالإسكندرية.

وشهدت الإسكندرية انتشار أمنى مكثف على طريق الكورنيش لمنع الاحتفالات فى الأماكن العامة طبقا لقرارات مجلس الوزراء بمنع الاحتفالات فى ليلة رأس السنة فى كافة المحافظات .

كما شهدت المحافظة استنفار أمنى لتأمين الصلوات فى كافه كنائس المحافظة والتى تستمر حتى بعد منتصف الليل، وانتشار كثيف لرجال المرور لتسهيل الحركة المرورية على الكورنيش والطرق الرئيسية .



الالعاب النارية فى الاسكندرية (14)



الالعاب النارية فى الاسكندرية (13)



الالعاب النارية فى الاسكندرية (12)



الالعاب النارية فى الاسكندرية (11)



الالعاب النارية فى الاسكندرية (10)



الالعاب النارية فى الاسكندرية (9)



الالعاب النارية فى الاسكندرية (8)



الالعاب النارية فى الاسكندرية (7)



الالعاب النارية فى الاسكندرية (6)



الالعاب النارية فى الاسكندرية (5)



الالعاب النارية فى الاسكندرية (4)



الالعاب النارية فى الاسكندرية (3)



الالعاب النارية فى الاسكندرية (2)