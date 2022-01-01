شكرا لقرائتكم خبر عن الكريسماس فى الواحات.. أهالى الخارجة يحتفلون بالعام الجديد فى الشوارع (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم تلفزيون الخليج 365 في بث مباشر له تغطية خاصة لأجواء احتفالات أهالي الواحات الخارجة بمحافظة الوادي الجديد بعيد رأس السنة حيث تزايد الإقبال على شراء هدايا الكريسماس وبابا نويل وزينة عيد الميلاد المجيد.

وقال الحاج هاني التلي من أهالي مدينة الخارجة في تصريح خاص لـ"الخليج 365": إن أجواء الاحتفال برأس السنة هذا العام هو أفضل من العام الماضي حيث أجواء البهجة والفرحة واعتدال الطقس منا شجع الأهالي على الخروج والاحتفال بليلة رأس السنة.

ومن جانبها كثفت الأجهزة الأمنية تواجدها بجميع قطاعاتها وانتشرت دوريان المرور في الشوارع لمنع تكدس السيارات والمواطنين واتخذت كافة التدابير الامنية لتأمين المحتفلين خاصة محيط الكنائس والشوارع المؤدية لها. وأدى أقباط المحافظة صلوات قداس رأس السنة بكنائس الخارجة والداخلة والفرافرة حيث ترأس الأنبا ارسانيوس أسقف إيبارشيه الوادى الجديد والواحات الصلاة بكنيسة العذراء مريم بالخارجة وسط حضور كبير من الأقباط ومشاركة عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.