شكرا لقرائتكم خبر عن "التأمينات" تبدأ اليوم صرف معاشات شهر يناير من ماكينات الصراف الآلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعىُ، صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يناير 2022 اعتبارا من اليوم السبت أول الشهر من ماكينات الصرف الآلى، حيث سيتزامن الصرف قبل الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد.

كما يقوم بنك ناصر الاجتماعى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، فى صرف معاشات يناير من خلال ماكينات الصرف الآلى، مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

‏ويتم تغذية ماكينات الصراف الآلى لدى البنك بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.