​إخلاء سكان الإيجار القديم ونقص أدوية كورونا.. الحكومة تكشف حقيقة 6 شائعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

رد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، على عدد من الشائعات المتعلقة بقرار دفع مبالغ مالية للحصول على الجرعة الثالثة، وإغلاق مركز العاشر من رمضان لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، ونقص الأدوية بالمستشفيات.

ويرصد الخليج 365 الـ6 شائعات التي ردت الحكومة عليها خلال الأسبوع المنقضي، وهي على النحو التالي:

1- طرح مشروع قانون بإخلاء الساكنين المتعاقدين بنظام "الإيجار القديم" من منازلهم

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن طرح الحكومة مشروع قانون بإخلاء الساكنين المتعاقدين بنظام "الإيجار القديم" من منازلهم، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة العدل.

ونفى مجلس الوزراء، صحة طرح الحكومة مشروع قانون بإخلاء الساكنين المتعاقدين بنظام "الإيجار القديم" من منازلهم، مُشددةً على أن مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه من قبل الحكومة يأتي بشأن بعض أحكام قانون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، مع فترة سماح 5 سنوات وزيادة محددة في القيمة الإيجارية خلال هذه الفترة، ولا علاقة له نهائياً بالأماكن المؤجرة للأشخاص العادية للغرض السكني.

2- تداول صورة لقرار رسمي بشأن تكليف تلاميذ الصف الرابع الابتدائي بإجراء بحث علمي خلال العام الدراسي الحالي 2021/2022

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، صورة لقرار رسمي بشأن تكليف تلاميذ الصف الرابع الابتدائي بإجراء بحث علمي خلال العام الدراسي الحالي 2021/2022.

ونفى مجلس الوزراء، ماتردد حول تكليف تلاميذ الصف الرابع الابتدائي بإجراء بحث علمي خلال العام الدراسي الحالي 2021/2022، وأن الوزارة لم تصدر أي تكليفات بهذا الشأن، مُشددةً على أن الصورة المتداولة مزيفة وغير صادرة عن الوزارة، مُشيرةً إلى أن طرق تقييم طلاب الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الحالي 2021/2022، لا تعتمد على إجراء أبحاث علمية، وإنما تتم من خلال (الاختبارات - المهام الأدائية - المواظبة على الحضور - فضلاً عن تقويم تكويني وفقاً لمعدلات الأداء، لمقرر القيم واحترام الآخر، مع تحقيق معدل حضور لا يقل عن 80% بالنسبة للتربية الرياضية والتربية الفنية والتربية الموسيقية).

3- إصدار قرار بتغيير مناهج المرحلة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2021/2022 تزامنًا مع إضافة "كتيب وظائف المستقبل" للمناهج

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن إصدار قرار بتغيير مناهج المرحلة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2021/2022 تزامنًا مع إضافة "كتيب وظائف المستقبل" للمناهج.

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صحة لتغيير مناهج المرحلة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2021/2022 تزامناً مع إضافة "كتيب وظائف المستقبل" للمناهج، مُشددةً على استمرار مناهج المرحلة الإعدادية كما هي دون أي تغيير، مُوضحةً أن "كتيب وظائف المستقبل" ليس منهجاً جديداً للمرحلة الإعدادية، وإنما هو كتيب إضافي فقط وإرشادي لطلاب المرحلة الإعدادية يستهدف تعريفهم على الوظائف التي سيحتاجها سوق العمل في المستقبل، والتخصصات التعليمية التي يجب أن يحصل عليها أو يلتحق بها الطالب حتى تتلائم مع الوظيفة التي يرغب في العمل بها، بهدف مساعدتهم في اتخاذ القرار بعد انتهاء المرحلة الإعدادية، فيما إذا كانوا يودون الاستمرار في التعليم العام أم التحول إلى التعليم الفني.

4- صدور قرار بدفع مبالغ مالية مقابل الحصول على الجرعة الثالثة من لقاح فيروس كورونا

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن صدور قرار بدفع مبالغ مالية مقابل الحصول على الجرعة الثالثة من لقاح فيروس كورونا.

ونفت وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، ماتردد حول تحصيل أي مبالغ مالية مقابل الحصول على لقاحات فيروس كورونا.

5- إغلاق مركز العاشر من رمضان لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن إغلاق مركز العاشر من رمضان لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة.

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ماتردد عن إغلاق مركز العاشر من رمضان لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، مُشددةً على أن المركز يعمل بكامل طاقته وبشكل طبيعي ومنتظم، ويستقبل حوالي250 حالة يومياً، حيث يعد من أكبر مراكز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة عربياً، وأفريقياً، مُشيرةً إلى أن المركز يهدف إلى تقديم منظومة متكاملة من الخدمات للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة وفقاً لأعلى المعايير العالمية وبشكل مجاني، وذلك في إطار اهتمام الدولة بالخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة، والعمل على دمجهم في المجتمع.

6- نقص أدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا بالمستشفيات الحكومية

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، الجمعة 24ديسمبر، أنباء بشأن نقص أدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا بالمستشفيات الحكومية.

ونفت وزارة الصحة والسكان، ما تردد حول نقص أدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا بالمستشفيات الحكومية، مُشددةً على توافر كافة أدوية البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا بكافة المستشفيات الحكومية بمختلف محافظات الجمهورية، مُوضحةً أن الغرفة المركزية للأدوية التابعة لقطاع الرعاية العاجلة بالوزارة تعمل على تأمين المخزون الاستراتيجي من الأدوية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، والتي يتم تحديثها لتتماشى مع متحورات ومضاعفات كورونا، مع صرفها مجاناً للمرضى.