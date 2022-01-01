ضبط المتهم بتقييد كلب داخل كمبوند سكني بالتجمع الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران:



كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" مقطع فيديو يتضمن قيام أحد الأشخاص بتقييد "كلب" من قدميه داخل كمبوند سكنى بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة.

ضبطت قوات الأمن مرتكب الواقعة، وتبين أنه فرد أمن إدارى بالكمبوند المشار إليه، والذى أنكر قيامه بتعذيب الكلب ، وأقر بقيامه بتقييده للسيطرة عليه وإخراجه من الكمبوند حفاظاً على سلامة السكان.

وأضاف بقيامه بإطلاق سراحه عقب إخراجه من الكمبوند، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.