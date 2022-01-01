أم تتخلص من رضيعها بالدقي: "خوفت من الفضيحة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الأمن بالجيزة على رضيع حديث الولادة بمنطقة الدقي، وسط المحافظة.

تلقى العقيد مصطفى خليل مفتش فرقة وسط الجيزة إشارة من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بالعثور على رضيع ملقى بالشارع بدائرة قسم شرطة الدقي.

وجه العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع الشمال بسرعة التوجه إلى مكان البلاغ وسؤال شهود عيان مع مراجعة كاميرات المراقبة المثبتة أعلى المحال التجارية والعقارات المواجهة لمحل العثور على الرضيع.

في أقل من 24 ساعة، توصلت جهود البحث والتحري التي قادها الرائد عمرو فاروق رئيس المباحث إلى تخلص سيدة من الرضيع بمكان العثور عليه. عقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد عمرو مصطفى معاون مباحث الدقي من ضبطها.

بمواجهتها بالأدلة والتحريات أقرت بارتكاب الواقعة المشار إليه كاشفة عن مفاجأة من العيار الثقيل بقولها "دا ضنايا بس خوفت من الفضيحة" لافتة إلى أنه نتيجة علاقة غير شرعية "طفل سفاح".

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.