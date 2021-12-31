الطقس غدا السبت.. شديد البرودة وأمطار وسيول في هذه المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، توقعاتها بشأن الطقس غدا السبت، وقالت إنه من المتوقع أن تنخفض الحرارة على مناطق وسط الجمهورية حيث تشتد البرودة على مناطق من شمال ووسط الصعيد نهارًا ويكون الطقس بارد على المناطق الشمالية ولطيفًا بالجنوب، وبارد إلى شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء، قارس البرودة بمرتفعات جنوب سيناء.

الطقس غدا.. سحب على مناطق مختلفة من الجمهورية وهطول أمطار

يستمر تشكل السحب على مناطق مختلفة من الجمهورية، يصحبها هطول الأمطار على مناطق شمال ووسط سيناء امتدادًا إلى مرتفعاتها الجنوبية، خليج السويس وشمال الأحمر، شمال ووسط الصعيد والواحات، تكون غزيرة أحيانًا ويصحبها الرعد قد تؤدي إلى تشكل السيول، تمتد الأمطار لمناطق من وسط البحر الأحمر وجنوب الصعيد، قد تصل لمناطق من جنوب البحر الأحمر.

الطقس غدا: أمطار غزيرة مصحوبة بالرعد وتساقط البرد

وتقل فرص الأمطار نهارًا على المناطق الشمالية وتقتصر على مناطق محدودة ومتفرقة منها، على أن ترتفع مرة أخرى خلال ساعات المساء على الساحل الشمالي الغربي، تكون غزيرة ومصحوبة بالرعد وتساقط البَرَد، كما تتواجد فرصة لتساقط ثلوج خفيفة ليلًا على مرتفعات جنوب سيناء.

تكون حركة الرياح معتدلة إجمالًا ، تنشط على مناطق جنوب البلاد و في محيط مناطق تشكل السحب الرعدية مع إثارة للرمال.

الطقس غدا: حالة البحرين مضطربة

أما حالة البحرين فيكون البحر الأحمر معتدلًا إلى مضطرب أحيانًا، والبحر المتوسط معتدل إلى مضطرب ويزاد اضطرابه أمام ساحل أقصى شمال غرب الجمهورية.

كما تتشكل الشبورة الليلة وحتى ساعات الصباح الباكر على مناطق من شمال ووسط الجمهورية، تصل لمستوى الضباب أحيانًا.

درجات الحرارة المتوقعة السبت:

القاهرة 18/11

الإسكندرية 18/11

مرسى مطروح 18/14

دمياط 18/11

بورسعيد 17/13

العريش 18/12

المنصورة 18/9

كفرالشيخ 18/8

دمنهور 18/9

طنطا 18/9

شبين الكوم 18/9

الزقازيق 18/9

العاشر من رمضان 18/10

الإسماعيلية 19/9

السويس 19/11

الفيوم 18/8

بني سويف 18/10

المنيا 15/7

أسيوط 17/7

سوهاج 20/8

قنا 21/8

الأقصر 21/8

أسوان 22/10

شرم الشيخ 20/15

الغردقة 22/13

حلايب 24/17

الخارجة 21/7

سيوة 18/10

نخل 17/4

سانت كاترين 9/0

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