مدير "حياة كريمة": المبادرة مشروع القرن في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أكد الدكتور ولاء جاد الكريم مدير الإدارة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، أن عام 2021، شهد تغيرا كبيرا في مسار المبادرة، وبعد أن كانت تستهدف تطوير 375 قرية فقط، أصبح الطموح يتمثل في تطوير 4500 قرية على مستوى الجمهورية.

وأضاف مدير الإدارة المركزية لحياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن المبادرة في السابق كانت تخدم 4,5 مليون ولكن أصبحت خلال عام 2021 تخدم قرابة 60 مليون مواطن، وهذا يعد تحولا نوعيا كبيرا جعل حياة كريمة تتحول من مبادرة إلى مشروع قرن حقيقى جديد في مصر .

وأشار مدير الإدارة المركزية لحياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، إلى أن هناك موازنة غير مسبوقة وإرادة سياسية غير مسبوقة لدعم مبادرة حياة كريمة بجانب تدخلات شاملة، وعمران قائم توصيل كل الخدمات للقرى.