الطقس السيء.. الأرصاد تكشف موعد تحسن الجو.. وتوضح حالة الأمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، موعد تحسن حالة الطقس السيئ التي تشهدها أغلب محافظات الجمهورية.

الطقس السيء.. الأرصاد تعلن موعد تحسن الأجواء

قالت غانم لـ"الخليج 365"، إنه اعتبارًا من الثلاثاء المقبل ستبدأ حالة الاستقرار في الأحوال الجوية على كافة الأنحاء.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، أن حالة الطقس من الثلاثاء وحتى الخميس المقبل، تشهد ظاهرة الشبورة المائية، خاصة من الساعة 5 إلى 8 صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الطقس السيء.. الموجة مستمرة حتى الاثنين

قالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن موجة الطقس مستمرة حتى الاثنين المقبل.

وأضافت غانم في تصريحات لمصراوي، إن موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدأت أمس الخميس ومستمرة حتى الاثنين المقبل، ولكنها تقل تدريجيا، وتصل إلى ذروتها اليوم الجمعة، وحتى الساعات الأولى من صباح السبت.

الطقس غدا.. الأمطار ستقل تدريجيًا

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه رغم استمرار حالة الطقس السيئ خلال الأيام المقبلة، إلا أن كميات الأمطار ستقل تدريجيًا ابتداء من السبت وتتراوح ما بين خفيفة إلى متوسطة.

وتتعرض البلاد لموجة تقلبات جوية وحالة من الاضطراب في الأجواء بداية من غد الخميس وحتى الأحد المقبل.

وتنشط حركة الرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق، كما توجد أمطار متفاوتة الشدة تصل حد الغزارة والسيول فضلا عن انخفاض درجات الحرارة ليلًا.

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