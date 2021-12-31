تفاصيل القبض على مطربة شعبية شهيرة داخل كافيه بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

ألقت قوات الأمن بمديرية القاهرة، القبض على مطربة شعبية شهيرة خلال إقامتها حفل داخل أحد "الكافيهات" بدائرة قسم أول مدينة نصر.

كان قسم شرطة مدينة نصر أول ، قد تلقى بلاغا من الأهالي المجاورين للكافيه؛ يفيد بتضررهم من صوت الموسيقى العالي الصادر من الكافيه بسبب إقامة حفل في الساعة الثالثة فجر، وأيضا ما تسبب في حالة شلل مروري بالشارع، نتيجة السيارات المركونة بشكل عشوائي.

على الفور انتقل رجال المباحث بالقسم، و بالفحص تبين صحة البلاغ، كما تبين أن المطربة "يارا.م" احييت حفل بدون ترخيص من الجهات المعنية، كما تم ضبط مدير الكافيه، و2 من أعضاء الفرقة الموسيقية الخاصة بها.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالة المطربة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.