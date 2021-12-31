شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولى برئاسة الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك الركاب بمطار القاهرة الدولى من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون الصيدلة رقم 127لسنة 1955 وقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته .

اثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط القطرية القادمة من الدوحة استوقف عبد السلام عادل عبد السلام مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر راكب يحمل جنسية أجنبية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء أو بضائع ممنوعة أو تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفى.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة خالد محمد عبد الرحمن تلاحظ له وجود عبوات دوائية وسط الملابس بالحقائب .

وبالعرض على محمد إبراهيم فيصل مدير الحركة المشرف على صالة الوصول قام بتكليف وليد جمال حسن مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود ٣٣ شريط لعقار Clanazepam المدرج بجداول المخدرات بإجمالى ٣٣٠ قرص مخبأة بين طيات ملابسه داخل الحقائب.

قرر هاشم مصطفى هاشم مدير الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى ضد الراكب بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولى والذى احال للنيابة المختصة.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .